Сеул, 17 января, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Олимпийские сборные КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передаёт агентство «Рёнхап».

НАСА Корейский полуостров из космоса. Две Кореи

Как сообщается, решение об этом было принято на переговорах между делегациями двух стран в пограничном пункте Пханмунджом.

Ожидается, что спортсмены пронесут утверждённый ещё в 1990-х годах неофициальный Флаг объединения, на котором голубым цветом на белом полотне изображён силуэт Корейского полуострова.

Также стало известно, что делегация КНДР на Олимпийских играх будет составлять в общей сложности 550 человек. При этом в её состав войдут только десять спортсменов и такое же количество чиновников.

Остальными участниками северокорейской делегации будут танцоры и музыканты, демонстрационная команда мастеров по тхэквондо, журналисты и наблюдатели, а также группа поддержки в составе 230 человек.

Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года.

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