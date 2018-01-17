Душанбе, 17 января, 2018, 17:06 — ИА Регнум. За прошедший 2017 год в Таджикистане среднемесячная номинальная зарплата выросла на 114 сомони (728,6 рублей) или 10,7%. По данным Агентства по статистике при правительстве страны, в ноябре 2017 года она составляла 1 тыс. 174 сомони (7 тыс. 503 рубля) против 1 тыс. 60 сомони (6 тыс. 774 рубля) в 2016-м.

JM Fumeau

Отмечается, что в реальном секторе экономики самая низкая зарплата — 523 сомони (3 тыс. 342 рубля) зафиксирована у работников сельского хозяйства, охоты и лесоводства. При этом самая высокая в этом секторе зарплата — в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, где она составила 2 тыс. 214 сомони (15 тыс. 150 рублей). Таким образом, среднемесячная заработная плата в ноябре прошлого года составила 1 тыс. 237 сомони (7 тыс. 906 рублей). По сравнению с ноябрем 2016-го отмечается рост в 1,4 раза.

На 4,2% выросла в этот период среднемесячная зарплата в секторе услуг, составив 1 тыс. 103 сомони (7 тыс. 49 рублей). Самая высокая заработная плата в этой сфере — у работников финансового посредничества — 2 тыс. 926 сомони (18 тыс. 700 рублей).

По данным директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана Сафарали Наджмиддинова, денежные доходы населения в 2017 году выросли на 10% по сравнению с годом предыдущим, а ВВП на каждого жителя страны — увеличился на 12%.

Напомним, что согласно выводам авторов доклада Межгосударственного статистического комитета Содружества, именно в Таджикистане зарегистрирован самый низкий показатель среднемесячной заработной платы среди стран СНГ — 1083,7 сомони (7 тыс. 197 рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации доклада).