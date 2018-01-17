Новосибирск, 17 января, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Не пройти, не пролезть — именно эта характеристика как нельзя лучше описывает состояние Новосибирска после двухдневного снегопада. Снег шёл весь день и всю ночь 16 января, продолжился и на следующий день.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ул. Зорге, Кировский район Новосибирска

Анна Алябьева ИА REGNUM Ул. Зорге, Кировский район Новосибирска

По данным специалистов, 16 января снегопад побил вековой рекорд — 9 мм суммарных осадков за сутки зафиксировала станция в Советском районе города (предыдущий рекорд 7,7 мм был в 1919 год).

Анна Алябьева ИА REGNUM Детская площадка

По данным мэрии Новосибирска, за минувшие сутки 16−17 января с улично-дорожной сети города было вывезено 13 817 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1 892 тонны пескосоляной смеси.

«Работало 563 единицы зимней уборочной техники, в том числе 67 привлечённых самосвалов. Силами МКУ районов города проводилась очистка дорог категории 2б (улицы районного значения) и 3а (внутриквартальные проезды), пешеходных переходов, лестничных спусков, остановок общественного транспорта, подметание тротуаров», — подчеркнули городские власти.

С 15 по16 января с улиц города было вывезено 15 847 кубометров снега.

Анна Алябьева ИА REGNUM Дорожные службы Новосибирска на привале

Кроме того, с 16 по 19 января в Новосибирске введено временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города.

«Данное решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования», — отмечается в сообщении мэрии.

Анна Алябьева ИА REGNUM МК Новомарусино

В то же время новосибирцы создали отдельную группу в Facebook #Снежный_фронт, где делятся фотографиями заснеженного города и пытаются решить общую проблему.

«Целью группы является выявление и оперативное решение проблем городского хозяйства в зимний период, силами её участников при активной поддержке СМИ», — говорится в описании группы.

Так, например, Иван Жигало напомнил, что ранее врио губернатора Андрей Травников раскритиковал уборку города.

«При любом обильном снегопаде должна быть организована трёхсменная работа снегоуборочной техники во всех районах Новосибирска по очистке дорог и тротуаров общественного назначения. Такая работа отсутствует. По приезду в Новосибирск врио губернатора Травников при ознакомлении с городом был не доволен состоянием уборки города. Прошло 100 дней работы в должности губернатора, он доволен?» — интересуется Жигало.

Традиционно в первую очередь от снега очищают автомобильные дороги и тротуары в центре города. А вот отдалённым районам муниципалитета приходится ожидать своей очереди.

Анна Алябьева ИА REGNUM На дорогах колейность

Эксперту проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта» Светлане Заикиной отчёты мэрии по уборке города от снега и вовсе напомнили сцену из мультфильма.

«За содержание дорог отвечает собственник этой дороги. Поэтому качество и результат этого содержания везде разное. Из общих огрехов: колейность, снежный накат, отсутствие (или некачественная) обработки песко-соляной смесью, сужение проезжей части. Когда вижу в отчётах количество кубометров и единиц задействованной техники, вспоминаю мультик про 1,5 землекопа. Процесс никого не волнует, волнует результат. Эффективно можно выполнить любой объем работ, если не бояться брать на себя персональную ответственность», — отметила ИА REGNUM Светлана Заикина.

Анна Алябьева ИА REGNUM А некоторые автомобили превратились в снежные сугробы

Эксперт напоминает, что снег должны чистить в течение 24 часов с момента окончания снегопада. Вывозят в разные сроки в зависимости от категории дороги.

«Если сравнивать с прошлым годом — есть положительная динамика. Хочется надеяться, что пристальное внимание общественников сподвигает чиновников «шевелиться» и стараться приводить дороги в нормативное состояние. Опять же, после прошлого зимнего сезона было внесено порядка десяти предложений по оптимизации работ по содержанию улично-дорожной сети. Если честно, мэрия попыталась реализовать не больше трёх», — подчеркнула она.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирские автомобилисты вооружились лопатами

Тем временем снег в городе прекратился. Сугробы на тротуарах и колейность на дорогах пока остаются. А новосибирцев ждёт очередное испытание — по предварительным прогнозам с 20 по 24 января в Новосибирске ожидается аномально холодная погода: до — 24 °C, местами до — 36 °C и ниже.