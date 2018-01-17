Додон лично пригласил телеведущую НТВ Зейналову в Молдавию
Кишинёв, 17 января, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон резко осудил действия кабинета министров своей страны, который накануне, 16 января, запретил телеведущей НТВ Ираде Зейналовой въезд в Кишинёв. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 17 января.
По словам Додона, действия кабинета министров Молдавии существенно осложняют процесс возобновления полноценного диалога и сотрудничества со стратегическим партнером Молдавии — Россией. При этом Додон напомнил, что премьер-министр Молдавии Павел Филип ранее заявлял, что намерен наладить отношения с Россией.
Президент Молдавии подчеркнул, что сделал все возможное для того, чтобы убедить российское руководство не применять ответные меры на выпады молдавского правительства.
Додон выразил сожаление, что правящее большинство в правительстве Молдавии приняло закон об ограничении вещания российских телеканалов, а также не пускает российских журналистов в страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне телеведущую НТВ Ираду Зейналову остановили в международном аэропорту Кишинева, и после проверки паспорта её не пустили в страну без объяснения причин.
При этом молдавские пограничники утверждают, что Зейналова якобы не смогла документально подтвердить запланированные встречи с официальными лицами Молдавии.
«Искренне удивлены. В течение трех часов, которые съемочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц», — написала Зейналова в социальных сетях.
Додон поспешил пригласить Зейналову в Молдавию лично и пообещал дать ей развернутое интервью.
«Я с ней утром разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью», — сказал Додон.