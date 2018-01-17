Ереван, 17 января, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Несколько политиков и общественных деятелей из Армении и Нагорного Карабаха, некоторые из которых имеют крайне сомнительную репутацию, по итогам круглого стола в Ереване в конце декабря 2017 г. призывали граждан Армении, общественно-политические организации и средства массовой информации «объединить усилия во имя продвижения идеи полноценного восстановления суверенитета Армении».

azatutyun.am Армяно-иранская граница, река Аракс

Восстановление суверенитета, по их мнению, состоит в том, чтобы передать охрану государственных границ Армении с Ираном и Турцией от России к Армении.

Как отмечают участники, круглый стол был организован в связи с 25-летием подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования.

В заявлении напоминается, что 30 сентября 1992 года между правительствами Армении и России был подписан договор о статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования. В соответствии с договором, под охрану погранвойск ФСБ РФ были переданы участки государственной границы Армении с Ираном и Турцией, что было важно для Армении в период активной фазы войны в Нагорном Карабахе и давало возможность направить имеющиеся ресурсы на обеспечение защиты населения последнего. Российской же стороне договор обеспечивал возможность держать под своим контролем внешнюю границу СНГ. Таким образом, Армения, в исторически сложившейся тяжелой ситуации на двух участках, временно уступила союзнику свое суверенное право контролировать государственную границу, чем, в определенной мере, ограничила себя в возможности напрямую, без посредников развивать отношения с Исламской Республикой Иран и Турецкой Республикой.

«За прошедшее время обстановка изменилась — в 1994 году завершилась активная фаза противоборства в Нагорном Карабахе, а в 2009 году Республика Грузия прекратила свое членство в СНГ. Несмотря на это, действующие власти Армении не удосужились сделать ни единого шага в направлении полноценного восстановления государственного суверенитета страны в части организации самостоятельной охраны собственных границ и, соответственно, признания приличествующей независимому государству собственной ответственности в общей системе международных отношений. Более того, уже много лет под контроль ФСБ РФ передан контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту «Звартноц», что не предусмотрено договором и может рассматриваться в качестве противозаконного отказа от собственного суверенного права в пользу хоть и союзного, но иного государства», — отмечается в заявлении.

Исходя из вышесказанного и руководствуясь необходимостью восстановления государственного суверенитета Республики Армения в полном объёме, участники круглого стола решили предложить властям Армении до 1 марта 2018 года контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту «Звартноц» взять под полный контроль погранвойск службы национальной безопасности Армении.

Кроме того, «до 31 декабря 2018 года, согласовав с российской стороной, осуществить все необходимые подготовительные мероприятия с тем расчетом, чтобы к 1 января 2019 года охрана армяно-иранской границы была полностью передана погранвойскам Службы национальной безопасности Армении. Российские пограничники, по усмотрению руководства погранвойск ФСБ РФ, могут продолжить службу на армяно-турецкой границе или вернуться в Россию».

«До 1 января 2020 года рассмотреть вопрос передачи армянским погранвойскам полного контроля над армяно-турецкой границей и совместно с руководством пограничных войск ФСБ РФ разработать план и технические условия приема-передачи расположенных на этом участке пограничных застав. Необходимые для обеспечения данного пункта соответствующие средства заложить в бюджете страны на 2020 год», — отмечается в заявлении.

По мнению авторов заявления, передача охраны государственной границы Армении с Исламской Республикой Иран силам армянских пограничных войск имеет целью не только восстановление суверенных прав Армении, но и укрепление обороноспособности Армении на мегринском стратегическом участке — на случай вооруженного нападения на страну со стороны Нахичевана.

«То есть на этом участке армянские погранвойска будут осуществлять функции дополнительного оборонного резерва, что не входит в задачи российских пограничников», — считают подписавшие заявление.

Напоследок они оставили за собой право предпринимать акции активного протеста, если их предложения не найдут должного отклика у адресата.

Заявление подписали Альберт Багдасарян, Арман Меликян, Давид Санасарян, Егише Петросян, Карапет Рубинян, Овсеп Хуршудян, Петрос Макеян.