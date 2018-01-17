Москва, 17 января, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Публикация литовской версии «списка Магнитского» не останется без ответа со стороны России. При этом Москва будет исходить из принципа взаимности, сообщили 17 января в департаменте информации и печати МИД РФ.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

В ведомстве отметили, что давно не удивляются русофобским действиям литовских законодателей и властей.

Публикацию санкционного списка дипломаты назвали очередным признаком того, что Вильнюс любой ценой стремится доказать Москве свою враждебность.

«Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — отметили дипломаты в комментарии для РИА Новости.

В МИД добавили, что действовать будут по принципу взаимности, как и всегда в подобных ситуациях. В Литве множество фигур, которым можно было бы закрыть въезд в Россию — проблемы с составлением ответного списка не возникнет, пояснили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Департамент миграции Литвы обнародовал фамилии 49 российских граждан, которым запрещен въезд в страну. В их числе — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

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