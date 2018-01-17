Астана, 17 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) работает над законопроектом, который запрещает несовершеннолетним посещать культовые сооружения без сопровождения родителей, сообщает 17 января «Казинформ».

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Данная мера предлагается в законопроекте по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

Предполагается, что закон предотвратит использование религий в деструктивных целях, а также оградит незаконное вовлечение детей в богослужение и религиозные обряды.

Ранее о новом законопроекте рассказал министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев. По его словам, в республике около 12% позиционируют себя как атеисты и агностики, и их права должны защищаться на том же уровне, что и права верующих.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений разработан в рамках концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017−2020 годы и представлен в министерстве по делам религий и гражданского общества 21 августа 2017 года.