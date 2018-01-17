Белгород, 17 января, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Белгородский областной суд обязал Красногвардейскую районную больницу выплатить два миллиона рублей близким родственникам беременной женщины, скончавшейся по вине медиков в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородский областной суд

В августе 2015 года в ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» с жалобами обратилась женщина на 39-й неделе беременности, у которой возникли осложнения во время родов. Дежурный врач неправильно оценила тяжесть состояния пациентки и госпитализировала ее в акушерский пункт низкой степени риска, хотя позже было установлено, что операцию нужно было проводить срочно. На следующий день пациентке стало хуже, но после осмотра другой врач также не начал готовить ее к операции, а ждал для этого медика, первым осмотревшего женщину.

Несвоевременная операция закончилась трагически: из-за обильной кровопотери и геморрагического шока женщина скончалась. Ее ребенка удалось спасти.

Мать погибшей женщины через суд потребовала от больницы компенсацию морального вреда в свою пользу и в пользу ребенка, оставшегося без матери. Суд удовлетворил требования частично, постановив взыскать с медучреждения по миллиону рублей в пользу матери и ребенка погибшей, а также 70 тысяч рублей за судебные расходы.

Больница в решением не согласилась и обжаловала его в Белгородском областном суде. Однако судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований отменить решение районного суда. Суд первой инстанции при вынесении вердикта учел, что вина врачей ЦРБ уже доказана, а учреждение несет ответственность за действия своих работников. Также было принято во внимание состояние здоровья ребенка и степень причиненных семье нравственных страданий.

Решение районного суда о выплате компенсации осталось в силе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, два врача акушера-гинеколога были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Одному из них назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, второму ограничили свободу два года и шесть месяцев. Оба медика лишились права в течение трех лет заниматься врачебной деятельностью. Приговор вступил в силу в январе 2017 года. В уголовном деле был еще один фигурант — врач-анестезиолог, но он погиб во время расследования.