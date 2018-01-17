Ереван, 17 января, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Реализация проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС сопоставима по объемам работ со строительством нового блока. Об этом сообщил советник министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Арег Галстян.

rusatomservice.ru Армянская АЭС

По его словам, сложность реализуемой в Армении программы заключается в ограниченности сроков. «Но, в любом случае, мы хотим уложиться», — подчеркнул советник министра, добавив, что весь проект условно делится на 2 этапа.

На первом, подготовительном этапе была проведена колоссальная работа по обследованию основного оборудования. Всего было исследовано порядка 4500 единиц оборудования. Важно было определить, в каком состоянии находилась станция, что необходимо поменять, что можно не менять, подвести черту под тем оборудованием и конструкциями, которые непосредственно влияют на уровень безопасности, как проектной, так и эксплуатационной.

«До последнего дня, пока станция будет эксплуатироваться, будем осуществлять все необходимые мероприятия по повышению уровня безопасности второго энергоблока.

По результатам исследований были произведены необходимые расчеты о состоянии металла, насосов, другого основного оборудования первого контура. У нас 2 основных контура — первый, включающий ядерный остров, и второй — турбинный остров. Все системы безопасности в основном сосредоточены в первом, ядерном острове. Хотя, кончено, есть и масса других систем, от работы которых зависит безопасность, и которые находятся во 2-ом контуре», — цитирует Галстяна АрмИнфо.

По его словам, вся работа ведется в тесном сотрудничестве с российскими специалистами. Он отметил, что в настоящее время все усилия направлены на реализацию второго этапа, На этом этапе предстоит провести работы по замене оборудования, непосредственно связанного с безопасностью. Предстоит, в частности, заменить турбинную установку, что позволит повысить КПД станции путем увеличения тепловой мощности блока при использовании прежних объемов топлива. Это даст возможность вырабатывать больше электроэнергии, а также снизить удельные затраты. Таким образом, появится возможность снизить нагрузку на тарифную маржу станции. В этих целях ААЭС будет остановлена в апреле 2018 года сроком на шесть месяцев.

Это делается для того, чтобы удельный вес станции в общем балансе вырабатываемой электроэнергии оказался бы незначительным, поскольку в паводковый период основная нагрузка ляжет на объекты гидроэнергетики.

Строительно-монтажные работы будут вестись весной и летом. Летом начнется замена одной турбины, потом и второй. За шесть месяцев предстоит также заменить один турбогенератор, а второй — в 2019 году. Первый турбогенератор уже находится на станции. Замена сразу двух турбогенераторов приведет к нагрузке на тарифный режим.

Советник министра отметил, что на первом контуре — есть незаменяемое оборудование, которое будет отремонтировано. Будет заменена большая часть насосного оборудования, вентили, клапаны, задвижки, автоматика, первичные преобразователи, так называемые датчики, системы информационного контроля и системы управления защиты реактора.

В свою очередь, главный инженер ААЭС Артур Григорян подчеркнул, что монтаж основного оборудования является специфической работой, в которую должны быть вовлечены те организации, которые имеют в этом деле большой опыт.

«Здесь есть очень сложная специфика, и поэтому резко уменьшается круг организаций, которые в состоянии это сделать. Окончательный выбор будет осуществляться со стороны нашего генерального подрядчика — российской компании «Русатом Сервис», которая осуществляет работы в соответствии с межправительственным соглашением.

Все работы идут в соответствии с графиком. Это дает нам возможность быть готовым к приему основного оборудования», — сказал Артур Григорян.

Главный инженер отметил также, что «Русатом Cервис» имеем большой опыт работы по части модернизации блоков.

«Компания координирует зарубежные проекты, в том числе и на АЭС «Козлодуй» в Болгарии, где действует аналогичный блок. Ведется работа с Венгрией, Китаем, Ираном и другими странами. На Армянской АЭС «Русатом Сервис» не только реализует программу, но и привлекает субподрядные организации, в том числе, из Армении.

Они делают это в соответствии с нормативами, принятыми Госкорпорацией «Росатом». Так что наш партнер — одна из самых продвинутых и эффективных компаний в мире, о чем свидетельствует портфель заказов», — заявил главный инженер ААЭС.

10 декабря прошлого года АО «Русатом Сервис» завершило доставку первого из двух турбогенераторов для Армянской АЭС. Новый агрегат будет установлен на место прежнего, который был изготовлен в конце 70-х годов прошлого века. Вместе с турбогенератором будут заменены вспомогательные системы — это является одной из особенностей работы над проектом. Турбогенератор изготовлен ПАО «Силовые машины» — энергомашиностроительной российской компанией, входящей в десятку мировых лидеров по объему установленного оборудования. По контракту, подписанному в декабре 2016 года, ПАО «Силовые машины» должно изготовить и поставить для модернизируемого энергоблока Армянской АЭС два комплектных турбогенератора номинальной мощностью 236 МВт с системами возбуждения и технологического контроля. При этом в объем работ входят также монтаж и наладка оборудования. Второй турбогенератор планируется поставить на станцию в декабре 2018 года.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы.