Москва, 17 января, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) задержали Сергея Соколова, бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского. Он был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов.

Securitylab.ru ФСБ

Сообщается, что в его отношении начато уголовное производство.

«В отношении Соколова было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — цитирует РБК слова источника в ФСБ.

Кроме Сергея Соколова в рамках того же дела, по данным издания, также задержаны двое его коллег из компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой бывший глава службы безопасности покойного олигарха работал экспертом.

Кроме того, сообщается о задержании экс-руководителя службы безопасности химпредприятия «Тольяттиазот» Олега Антошина.