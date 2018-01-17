Вильнюс, 17 января, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Литовская парламентская комиссия «борцов за свободу» обратилась к самоуправлению Клайпеды с просьбой демонтировать монумент советским воинам-освободителям «Меч» и памятную табличку, на которой указано, что Клайпеда была освобождена от фашистов советскими солдатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Об этом сегодня, 17 января, пишет клайпедская газета Vakarų ekspresas. Эту просьбу профильной комиссии уже рассмотрели в самоуправлении города. Решение не принято. Как отмечает газета, мнения комиссии разделились, а в итоге решено обратиться в администрацию Клайпеды с просьбой провести ревизию всех памятных досок и монументов в городе, которые появились в советское время.

Кроме того, как муниципальные, так и центральные литовские власти получили просьбу от так называемого «Совета Малой Литвы», который просит в любых документах и публичных названиях не использовать названия населённых пунктов Калининградской области. По убеждению активистов, всё это «Малая Литва», а Калининград — это «Караляучюс».

Ранее активисты в январе устроили пикет при отправлении первого поезда по маршруту Клайпеда — Советск, требуя, чтобы вместо Советска упоминался исключительно литовский аналог названия города «Тильже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве время от времени возникают дискуссии о правомерности территориальных претензий к Калининградской области. Российскую территорию в Литве называют не иначе как «Караляучюс», а официальная историография Литвы трактует эту территорию как «Малую Литву».

При этом в самой Клайпеде в центре города стоит монумент, который фактически является подтверждением претензий Литвы на Калининградскую область. 8,5-метровая П-образная чётких прямоугольных форм композиция «Арка» с одной из сторон как бы ломается, её подпирает колонна. Это и есть «Малая Литва», «оторванная» от основного «тела» страны.

Отметим, что Клайпеда при этом никогда не являлась частью Литвы. В 1923 году регулярные литовские войска, переодевшись в штатское, пробрались в Мемель, который в тот момент находился под протекторатом Франции, уничтожив немногочисленный военный контингент, «обычные жители» обратились к президенту Литвы Антанасу Сметоне с просьбой о присоединении Мемеля к Литве, что было представлено как свободное волеизъявление населения. Так Мемель впервые на короткий срок (после начала Второй мировой войны его немцы быстро себе вернут) стал литовским, однако сегодня это представляется в Литве как воссоединение с историческими землями, хотя прусские земли никогда не относились к Литве.

Благодаря вхождению в состав СССР Литовская республика получила свою нынешнюю столицу — город Вильнюс, которая в 1920 году была оккупирована поляками, а в 1922 году вошла в состав Польши. Вильно и Виленский край отошли к СССР в 1939 году. 10 октября 1939 года Вильна и Виленский край были переданы Литовской республике. Также после Второй мировой войны к Литве решением Сталина был присоединён незамерзающий порт Мемель (ныне Клайпеда).