Москва, 17 января, 2018, 12:50 — ИА Регнум. США пора слезать с политического Олимпа, так как им не удалось осуществить свои глобальные цели во внешней политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

В стратегии национальной безопасности США, опубликованной 18 декабря, главными угрозами названы Россия и Китай.

«Конечно, их (США) глобальные цели не получились. Им надо слезать с этого Олимпа, превращаться в региональную державу и туда уходить, к себе», — заявил парламентарий, комментируя опубликованную стратегию национальной безопасности США.

Отметим, что в обновлённой стратегии национальной безопасности США, принятой администрацией Дональда Трампа, в числе ключевых угроз названы Россия и Китай, а также КНДР и Иран. В вину Москве американская сторона ставит стремление увеличить свой военный потенциал, а также попытки якобы взять под свой контроль информационное поле. Таким образом, она «бросает вызов американскому могуществу», говорится в документе.