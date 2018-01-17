Санкт-Петербург, 17 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В среду, 17 января, Приозерский городской суд (Ленинградская область) признал священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Грозовский на суде заявил, что считает себя невиновным и будет обжаловать приговор.

Pravoslavie.ru Священник Глеб Грозовский

Уголовное дело против него было возбуждено осенью 2013 года, когда священник находился в Израиле. Он сразу заявил о своей невиновности, утверждал, что стал жертвой провокации, и отказался возвращаться в Россию. Однако в Израиле в 2014 году он был задержан, а в 2016 году — экстрадирован по запросу российского государства.

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По версии следствия, Грозовский совершил незаконные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних девочек в 2011—2013 годах. Эти инциденты якобы имели место в православных детских лагерях в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции. Позиция обвинения базируется на показаниях самих девочек и их родителей.

В свою очередь позиция Грозовского состоит в том, что он стал жертвой ложного обвинения со стороны отца одного из отчисленных им из лагеря детей. Священник утверждает, что жесты его внимания к детям не имели никакого аморального или противозаконного подтекста.

«Я не делал разницы между чужими и родными детьми, мальчиками и девочками: при необходимости я мог их обнять, не оттолкнуть, если они боролись за право быть рядом со мной, не запрещал им брать меня за руки, садиться иногда ко мне на колени, — сказал Грозовский в своем последнем слове в суде. — Ничего предосудительного я не делал и не думал делать, как не думают любящие родители, когда ухаживают, ласкают, заботятся о своих детях», — приводит цитату священника Федеральное агентство новостей.

И сам Грозовский, и его родственники считают, что реальная причина уголовного дела лежит в финансовой плоскости. Сестра священника Любовь Грозовская связывает расследование с имевшимися планами своего брата получить финансирование по госпрограмме реабилитации наркозависимых и с недовольством этими его планами нынешними «монополистами» этого рынка. Общий объем программы — 2 млрд рублей.

Сам Грозовский в своем последнем слове тоже упомянул финансовый аспект:

«Меня не поняли, точнее сказать, поняли превратно: сделали из меня злодея, маньяка, хотя, наверное, и были более гуманные способы дать мне понять, что жить надо по законам этого материального мира и не лезть туда, где большие деньги, прислушиваться к намекам и не быть легкомысленным к угрозам, так как это могут быть не пустые слова и сотрясание воздуха».

До этого уголовного дела Грозовский был известен как «духовник футбольного клуба «Зенит». Священник, который и сам в юности занимался футболом, общался с игроками и, по его собственным словам и по рассказам сотрудников клуба, обсуждал с футболистами духовные и нравственные темы, когда игроки сами приходили к нему с этими вопросами.

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В настоящее время Глеб Грозовский остается священником, но запрещен Русской православной церковью в служении до окончания процессуальных действий. В РПЦ отказываются комментировать приговор или сообщать о своих дальнейших решениях в отношении Грозовского, пока вынесенный обвинительный приговор не вступит в законную силу.

Решение в отношении Грозовского будет принимать церковный суд Гатчинской епархии, клириком которой он является, пояснила корреспонденту ИА REGNUM руководитель сектора коммуникаций петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова. На основании окончательного решения суда (после всех апелляций) он может вновь получить право служить, либо будет оставаться запрещенным в служении, либо будет извержен из сана.

Родственники девочек, с которыми Грозовский якобы вступал в противозаконные связи, не обращались в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти, сообщила корреспонденту ИА REGNUM областной детский омбудсмен Тамара Литвинова. Вместе с тем она отметила, что считает необходимым ужесточение наказания за доказанные случаи педофилии.

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, который по поручению патриарха Кирилла изучал обстоятельства этого уголовного дела, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, почему он считает Грозовского невиновным, а дело незаконченным:

«Есть обоснованное подозрение, что это уголовное дело — месть Грозовскому за ситуацию, связанную с финансированием реабилитации наркозависимых. Он затронул чьи-то финансовые интересы, и его, возможно, хотели просто напугать, но когда дело было уже возбуждено, машина закрутилась, и ее было не остановить».

Отказ Грозовского добровольно возвращаться из Израиля был ошибкой, полагает Силантьев — этими действиями он настроил и следователей, и судей против себя:

«Но это именно ошибка, а не доказательство его вины. В показаниях свидетелей — множество нестыковок, а в уголовном деле — множество нарушений. Уверен, что адвокатам Грозовского удастся оспорить его в апелляции, и приговор будет как минимум смягчен, а как максимум — отменен. Состав преступления в этом деле отсутствует».

Добавим, что в Следственном комитете РФ отвергают упреки Грозовского и его защитников в политической или иной ангажированности обвинительного приговора и заявляют о том, что обвиняемый и его окружение сами пытались организовать давление на следствие и суд.

«Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших. При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Окончательную точку в этой скандальной истории, очевидно, поставят вышестоящие судебные инстанции.