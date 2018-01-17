Москва, 17 января, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В ЛДПР разработают законопроект, запрещающий использовать вредные вещества при производстве продуктов питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Avito.st Мясо

«Оказывается, все наши мясокомбинаты, как на Западе, все сырое мясо накачивают антибиотиками и вредными веществами. И соляными растворами, чтобы у мяса был товарный вид и сами тушки были подороже из-за большего количества жидкости. Травят людей и ссылаются на то, что закон это разрешает», — заявил Жириновский.

Между тем, подчеркнул депутат, в законе сегодня действительно нет нормы, которая бы запрещала производителям добавлять в мясо такие растворы и вещества.

«Мы же требовали создать комитет по питанию, но Госдума не хочет такой комитет», — отметил Жириновский.

В связи с этим фракция ЛДПР планирует в ближайшее время внести законопроект, который мог бы разрешить ситуацию, рассказал депутат.

«Срочно дадим юристам задание внести поправки в закон, чтобы запретить использовать любые средства, которые могут иметь вредные последствия для питания», — указал парламентарий.