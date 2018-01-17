Москва, 17 января, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на снижение различий в зарплатах. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы подготовили инициативу, чтобы законодательно разница в зарплате между самыми высокооплачиваемыми специалистами и самыми низкооплачиваемыми не превышал десяти раз. Это европейский стандарт», — отметил парламентарий.

По его словам, считается, что если эта разница достигает 18 раз и более, то «это уже предреволюционная ситуация», а в России иногда зарплаты на одном предприятии могут различаться в десятки раз.