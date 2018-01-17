Снежинск, Челябинская область, 17 января, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении женщины из Снежинска (Челябинская область) было возбуждено после того, как стало известно, что она задушила новорожденного ребенка сразу после родов, сообщает 17 января пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.

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Сообщается, что тело новорожденного мальчика с признаками удушения было обнаружено днем 14 января 2018 года.

«Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, т.к. находится в тяжелом материальном положении», — говорится в сообщении.

В местных СМИ сообщили, что мать новорожденного уже имеет четверых детей, а новорожденного мальчика отнесла в роддом, где сообщила, что ребенок родился мертвым.

«Женщина допрошена в качестве подозреваемой, причастность к преступлению полностью признала», — пояснил ситуацию заместитель руководителя СО по городу Касли СУ СКР области Илью Касьяненко.

Уголовное дело в отношении подозреваемой возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время следователи приступили к сбору закреплению доказательственной базы, расследование преступления продолжается.

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