Житель Барнаула отправился в колонию на 10 лет за убийство новорождённого

Барнаул, , 12:31 — REGNUM Наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима получил житель Барнаула, который совершил убийство новорожденного ребенка, сообщает 19 декабря пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Суд принял во внимание доказательства следственных органов, в соответствии с которыми осужденный, систематически избивал новорожденную дочь, нанося ей удары по голове тупым предметом.

«На протяжении ноября 2016 года мужчина без видимого повода, находясь наедине со своей новорождённой дочерью, систематически наносил ей удары руками и твердым тупым предметом в область головы», — говорится в сообщении.

20 ноября 2016 года девочка скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Собранные доказательства позволили суду вынести решение о наказании мужчины за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношение малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Мужчина отправился в колонию из зала суда, там ему предстоит отбывать наказание в течение 10 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Воронежской области мать подозревается в убийстве новорожденного сына. Установлено, что женщина родила здорового мальчика, однако в результате нанесения побоев тот скончался.

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