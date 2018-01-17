Москва, 17 января, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Москве принять участие в традиционном православном обряде — крещенском купании верующие жители и гости столицы смогут в 59 купелях и иорданях, которые будут организованы в разных районах города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

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Как сообщили ИА REGNUM в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, здесь также будут установлены палатки для обогрева, оборудованы безопасные подходы и спуски к воде. А после купания желающие смогут согреться чаем — точки с горячими напитками организуют здесь же.

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Также в период с 18 по 19 января в более чем 400 храмах Москвы пройдут праздничные богослужения. Обеспечивать порядок и следить за безопасностью во время крещенских купаний, а также на праздничных богослужениях будут свыше 8 тысяч стражей порядка — сотрудников полиции, войск национальной гвардии, инспекторов ГИБДД, дружинников и сотрудников ЧОП.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве в крещенских купаниях приняли участие порядка 140 тысяч человек. Безопасность купающихся обеспечивали 2,4 тыс. человек и более 180 единиц техники. За время празднования не было отмечено ни одного несчастного случая.