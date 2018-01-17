Екатеринбург, 17 января, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Причиной агрессивного поведения подростков в пермской школе №127 стало изменение жизненных ценностей, которое произошло под влиянием социальных сетей в интернете. Об этом заявила детский психолог Татьяна Шишова во время встречи с представителями общественных организаций в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат для школы

Татьяна Шишова считает, что в произошедшей в пермской школе трагедии ещё предстоит глубоко разобраться. Тем не менее, по её словам определённые выводы в отношении одного из нападавших, о котором появилась некоторая информация, уже можно сделать.

«Парень был из весьма обеспеченной семьи. Он был поклонник Навального. Он также писал в социальных сетях свои комментарии с угрозами», — пояснила психолог.

Татьяна Шишова подчеркнула, что молодой человек состоял в группе в социальной сети, в которой «героизировались» участники кровавого инцидента в одной из школ США. Она сообщила, что теперь и в России появились фанаты убийц, которые устроили расправу в американской школе.

«То есть это говорит о том, насколько изменены ценности. Ведь подражают убийце, который убивал безоружных, убивал детей <…> Просто пришёл убивать ради удовольствия, чтобы почувствовать себя героем-злодеем. Это значит, что не в порядке у некоторых людей с ценностями», — считает Татьяна Шишова.

Также она отметила, что в российских школах было решено отказаться от воспитательной функции, в результате чего у педагогов порой «связаны руки» и они не могут влиять на формирование личности ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, поножовщина в школе №127 города Перми произошла 15 января 2018 года. В тот день в учебное учреждение проникли двое молодых людей и устроили резню в одном из младших классов. В результате чего 15 человек с травмами различной степени тяжести попали в больницы города, в том числе сами молодые люди, преподаватель и учащиеся четвёртого класса.

По факту покушения на жизнь двух и более человек возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в текущем учебном году это не первый подобный инцидент в школе. Так в начале сентября 2017 года в подмосковной Ивантеевке ученик девятого класса напал на учительницу и устроил стрельбу в классе. В результате инцидента пострадали четыре человека.