Вашингтон, 17 января, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Текст на наличие признаков приобретённого слабоумия президент США Дональд Трамп прошёл успешно. Для проверки памяти и внимания испытуемому предлагалось ответить на ряд несложных вопросов и выполнить несколько заданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Например, найти общий признак предметов, правильно повторить предложения, соединить линией цифры и буквы, посчитать в обратном порядке. Образцы теста были публикованы на сайтах американских телеканалов NBC и CNN.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий испытания — 30 баллов, а результат в 26 баллов уже считается нормальным. Как заявил главный врач Белого дома Ронни Джексон, президент США набрал максимально возможное количество баллов — 30. По его словам, это дает основания утверждать, что у американского лидера нет нарушений функций головного мозга и он «ясно мыслит».

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Как сообщало ИА REGNUM, врач Белого дома Ронни Джексон заявил журналистам, что 71-летний американский президент Дональд Трамп здоров и нарушений функций головного мозга у него не выявлено. Таковы результаты медосмотра, проведённого 12 января. Джексон отметил, что в обследовании Трампа участвовали 12 специалистов. Он считает, что у президента хорошая генетика.

Добавим, что на проведении осмотра Трамп настоял сам.

Напомним, состояние психического здоровья вызвало обеспокоенность в Северной Корее после заявлений американского лидера о величине ядерной кнопки. Также письмо личному врачу Трампа Ронни Джексону с просьбой проверить психическое состояние действующего президента США написала и группа американских врачей — более семидесяти психологов, психиатров и специалистов по охране психического здоровья. Среди признаков, связанных с поведением президента и вызывающих беспокойство, специалисты назвали случаи бессвязной речи, неспособность узнавать давних знакомых, частое повторение одних и тех же идей, ухудшение тонкой моторики, трудности с чтением, слушанием и пониманием.