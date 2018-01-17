Москва, 17 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Алексей Варочко заявил, что в 2018 году планируется четыре-пять пусков ракет «Протон». Об этом 17 января сообщают «Известия».

Mil.ru Пуск ракеты-носителя «Протон-М»

По словам Варочко, весной 2018 года планируется запуск аппарата «Благовест» в интересах Минобороны. На лето запланирован старт спутников Eutelsat 5 West B и MEV-1.

Кроме того, на осень центр намерен осуществить старт метеоспутника «Электро-Л», а в конце года — запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Он также добавил, что в 2019—2020 году планируется старт лёгкой ракеты «Ангара-1.2».

По его словам, на сегодняшний день центр изготавливает три ракеты «Ангара-1.2» и три ракеты «Ангара-А5». Причём их по-прежнему будут производить в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия Роскосмоса утвердила план запусков космических аппаратов на первый квартал 2018 года.

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