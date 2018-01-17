Грозный, 17 января, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Сообщения о нарушении прав человека в Чечне не соответствуют действительности и являются мифами. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с участием представителей МВД и управления Росгвардии по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он пояснил, что делается это для дестабилизации ситуации. Причем с массированными информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека Чеченской Республике, Чечня сталкивается в последнее время регулярно.

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«И все это высасывается из пальца», — заявил Кадыров. — Если сравнить ситуацию, то на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше, чем у нас».

Между тем, по его словам, «на это они (Запад — прим. ИА REGNUM ) закрывают глаза».

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Кадыров ответил британцам на упреки в нарушениях прав человека в Чечне

«Очевидно, что они стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге — ослабить Россию», — сказал глава республики.

Кадыров отметил, что посредством информационных атак недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество, внушить людям, что единственный выход из якобы имеющей место вопиющей несправедливости — насилие.

На самом деле Чеченская Республика является «одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан», отметил Кадыров. При этом, по его словам, в их защите никто не заинтересован больше, чем руководство республики.

«Тысячи наших товарищей погибли, защищая право чеченского народа на мирную и благополучную жизнь», — напомнил Кадыров.

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Напомним, ранее Republic сообщило о том, что в Чечне людей под пытками заставляют признаться в распространении и употреблении наркотиков. По данным издания, так в республике по требованию Рамзана Кадырова борются с наркотиками. О пытках током, угрозах и избиениях Republic рассказали несколько человек.

Напомним, утверждения о том, что в Чеченской Республике нарушаются права человека звучали и десять лет назад. Как сообщало ИА REGNUM, так, в 2007 году газета «Индепендент» опубликовала письмо деятелей культуры Великобритании Владимиру Путину, которые обратились к президенту России с предложением посвятить последний год президентского срока восстановлению мира и законности в Чечне.

На это глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация не соответствует действительности.

«Утверждать о том, что на сегодняшний день в Чеченской Республике существуют массовые нарушения прав человека, — все равно, что говорить, что знаменитые часы «Биг-Бен» стоят не в Лондоне, а в высокогорном чеченском Веденском районе», — заявил тогда Кадыров.