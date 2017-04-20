Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет

Грозный, , 13:48 — REGNUM



Подтверждений о преследовании геев в Чечне не получено. Нет и жалоб от конкретных лиц, которые якобы пострадали от этих преследований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что, когда нарушается закон, гражданин идет и жалуется в полицию. Сейчас же речь идет о фантомных жалобах, совершенно обезличенных. До сих пор подтверждений нет. Обезличенные данные ничем нам не помогают, чтобы прояснить ситуацию», — прокомментировал ситуацию Песков.

По его словам, информацию о якобы исчезновении лиц нетрадиционной ориентации в Чечне проверяют. Ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Однако, фактов, подтверждающих эту информацию, не находится.

Также по теме: Песков прокомментировал информацию о «задержаниях» гомосексуалистов в Чечне

Судьбой геев в Чечне обеспокоились в США: Никки Хейли требует расследования

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что в Чечне якобы задержаны более 100 лиц, приверженцев нетрадиционной сексуальной ориентации, была опубликована «Новой газетой» 1 апреля. Вслед за этим раздались мнения о нарушении прав человека со стороны отдельных правозащитников в России и за рубежом. Защищать «чеченских геев» принялась даже постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли. Она потребовала провести расследование и наказать виновных.

Читайте также: Москалькова подозревает донос в сведениях о преследованиях геев в Чечне

Кадыров — Путину: Сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне — провокация

Судьба геев в Чечне взволновала также и американского сенатора Бена Кардина, члена сенатского Комитета по международным делам, и главу Европарламента Антонио Таяни. О необходимости проведения проверки изложенных в газете фактов о притеснении лиц нетрадиционной ориентации заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала запрос в правоохранительные органы, в котором потребовала предоставить данные о фактах исчезновения жителей Чечни за последние три месяца. Однако в ответах Следственного комитета, МВД, Генпрокуратуры РФ и прокуратуры Чечни сообщается, что ни одного такого преступления на территории Чечни не зарегистрировано.

«У меня возникают подозрения, что это — провокация, что это — ложный донос», — сказала Москалькова на встрече с депутатами Госдумы.

Информацию о якобы похищениях в Чечне лиц нетрадиционной ориентации прокомментировал и глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал сообщения ряда СМИ провокацией.

По словам Кадырова, одного из тех «убитых», кого упоминали газеты, обнаружили дома живым и здоровым. «Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома», — проинформировал президента РФ Кадыров.