Вашингтон, 17 января, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Белом доме. Соответствующий ведеоролик американский лидер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Для меня честь встречать сегодня (16 января) президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом доме», — написал глава Белого дома.

О результатах переговоров Трамп не сообщил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2018 г. в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Назарбаева. На итоговой пресс-конференции главы государств отметили важность двусторонних отношений.

В частности, президент Казахстана обратил внимание на важный вклад США в экономику страны.

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