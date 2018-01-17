Екатеринбург, 17 января, 2018, 06:43 — ИА Регнум. В Свердловской области представители КПРФ требуют моратория не только на переименования улиц, но и на снос памятников. Об этом в социальной сети Facebook заявил первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Ивачёв.

Митрохина Марина Памятник Ленину в Екатеринбурге

«Да что за бред без остановки? То улицы переименовывать, то памятники сносить… и каждый раз такой ажиотаж. На пустом месте. В очередной раз убеждаюсь, что нужен мораторий на переименования», — написал коммунист.

Он добавил, что с юристами уже обсуждён проект поправок в устав Екатеринбурга. К мораторию на переименования улиц предлагают добавить и запрет на снос памятников.

«Пора хотя бы на время закрыть эту тему. Ведь есть куда более важные вопросы! В том числе и для губернатора», — резюмировал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что не расстроится, если однажды памятника Ленину не окажется на его месте. Вопросы о его отношении к переименованиям улиц и к отказу от «большевистского наследия» задали представители СМИ. В то же время Куйвашев отметил, что такие вопросы нужно решать городским властям с учётом мнения местных жителей.

Отметим, при губернаторе Куйвашеве один из советских памятников уже исчез из центра Екатеринбурга. В январе 2013 года под покровом ночи и без обсуждения с местными жителями была демонтирована Краснознамённая группа, к которой ранее был прикреплён Орден Ленина.

Затем, тоже при Куйвашеве, чиновникам удалось переименовать часть улицы Толмачёва. Правда, лишь ту, где жилых домов нет. С жильцами чиновники обломались: люди категорически отказались жить на улице Царской.

А 9 января 2018 года стало известно о том, что чиновники Екатеринбурга собираются переименовать улицу Володарского, в Богоявленскую. Такое решение было озвучено без учёта мнений жителей Екатеринбурга. Правда, позднее опрос всё же был запущен. Впрочем, далеко не все верят в его объективность.

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