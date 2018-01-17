Шанхай, Китай, 17 января, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Первый в мире китайский беспилотный контейнеровоз-погрузчик в настоящее время проходит тестирование в порту Шанхая, сообщает 17 января китайская газета «Жэньминь жибао».

Bruno Corpet (Quoique) Шанхайский порт

Контейнеровоз является грузовым транспортным средством, которое перевозит свой груз под своим «брюхом». Он используется, преимущественно, в портовых терминалах для укладки и перемещения контейнеров стандарта ISO.

Беспилотный контейнеровоз-погрузчик, который сейчас испытывается в Шанхае, был разработан совместно компаниями Shanghai Zhenhua Heavy Industry и Westwell Lab.

Техник Чжан Бо утверждает, что беспилотный контейнеровоз-погрузчик оборудован шестью камерами и радаром на основе миллиметровых волн, которые являются «глазами» машины.

«Автоматизированный погрузчик безопасней и может работать 24 часа в сутки ежедневно, а также увеличивает эффективность работы в порту на 50%», — отметил преимущества инновационной техники Чжан.

Shanghai Zhenhua Heavy Industry надеется, что первый беспилотный погрузчик приступит к работе в порту уже в июне 2018 года. Компания также надеется целиком сменить весь свой «флот» контейнеровозов-погрузчиков на беспилотные уже к концу 2018 года.

Напомним, что Китай занимается активным развитием беспилотных транспортных средств различной направленности: от автомобилей и поездов до самолетов, подводных и надводных судов, а также спецтехники.

Читайте также: Китайский гигант Baidu представил беспилотную платформу Apollo 2.0 на CESВ начале января была испытана беспилотная монорельсовая транзитная система китайской разработки, а китайский поисковый гигант представил беспилотную платформу Apollo 2.0. Судя по настроениям в китайском секторе искусственного интеллекта, 2018 год должен стать годом доведения до кондиции и начала внедрения беспилотной техники в повседневный быт.

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