Вашингтон, 17 января, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Нарушений функций головного мозга у американского президента Дональда Трампа не зафиксировано, сообщил журналистам Ронни Джексон врач Белого дома.

U.S. Air Force Дональд Трамп

Врач уточнил, что 12 января Трамп прошел медосмотр, который показал, что президент здоров. На проведении осмотра настоял сам Трамп.

«Нет ничего, указывающего на то, что у него имеются когнитивные проблемы», — заявил Джексон.

Медик пояснил, что ежедневно общается с Трампом, и до сих пор «не испытывал никаких тревог по поводу его когнитивных способностей или неврологических функций».

«Президент здоров и будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей», — сказал Джексон.

Джексон отметил, что в обследовании Трампа участвовали 12 специалистов. Он считает, что у президента хорошая генетика.

Напомним, 11 января Трамп сообщил, что собирается пройти медосмотр.

«Я очень удивлюсь, если что-то будет не так, — пошутил президент. — Будет лучше, если все пройдет хорошо, иначе это расстроит фондовые биржи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северной Корее Трампа заподозрили в психическом нездоровье — после его слов о величине ядерной кнопки.