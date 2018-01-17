Белград, 17 января, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Убийство одного из лидеров сербов Оливера Ивановича свидетельствует о царящем в Косово беззаконии, сообщили в пресс-службе посольства России в Сербии.

Medija centar Beograd Оливер Иванович

Комментируя убийство Ивановича, российская сторона напомнила, что жизнь этого человека после агрессии НАТО против Сербии и насильственного отторжения от нее Косова и Метохии была посвящена защите прав сербского народа. За это его и преследовали.

«Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта, — сообщили в посольстве. — Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косове».

Напомним, один из лидеров косовских сербов Иванович погиб в городе Косовска-Митровица (Косово) 16 января 2018 года. Нападение было совершено у здания, в котором располагается офис его Партии гражданская инициатива.

Косовская полиция назначила за информацию об убийцах Ивановича награду в десять тысяч евро. Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград считает убийство Ивановича террористическим актом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД осудил теракт.

«Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае», — говорится в сообщении ведомства.