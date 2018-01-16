Ереван, 17 января, 2018, 02:10 — ИА Регнум. По мнению президента Армении Сержа Саргсяна, следующим президентом Армении должен быть человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии.

Photolure Президентский дворец в Ереване. По информации СМИ, Серж Саргсян, который скорее всего станет премьер-министром, сохранит за собой здание, а новому президенту выделят нынешнее здание дома приемов правительства

«Это должен быть человек, имеющий богатое прошлое, прошедший длинный путь, известный как в стране, так и за рубежом, который сможет на должном уровне, достойно представлять Армению на международном уровне, то есть, сможет выполнять свои представительские функции как внутри страны, так и за ее пределами. По представлению Сержа Саргсяна, будущий президент должен знать иностранные языки, иметь широкие связи как в Диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии», — сказал Саргсян на встрече с представителями интеллигенции.

12 января на встрече с руководящим составом парламента Армении Серж Саргсян заявил, что желательно, чтобы президент страны был избран в условиях широкого парламентского согласия.

«Республика Армения вступает в серьёзный политический этап. До 9 марта этого года Национальное собрание должно избрать четвёртого президента Республики Армения. Надеюсь, что к этим выборам, которые предстоит провести по новой конституционной процедуре, все депутаты Национального собрания подойдут со всей ответственностью. И конечно, желательно, чтобы президент республики был избран в условиях широкого парламентского согласия», — сказал Саргсян.

Согласно обновленной Конституции Армении, после того как 9 апреля текущего года истекут полномочия действующего главы государства Армения окончательно перейдет на парламентскую форму правления. Главой государства фактически станет премьер-министр, а президенту отведены лишь представительские функции.

В последние десять дней февраля будут выдвинуты кандидатуры на пост президента Армении, а 2 марта парламент изберет президента. Поскольку у руководимой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении большинство в парламенте, нет сомнения, что следующим президентом станет именно человек, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии.

Как писало ИА REGNUM, 9 апреля истекают полномочия действующего президента, в тот же день подает в отставку и действующее правительство. С 9 по 16 апреля парламентские фракции представляют кандидатуры премьер-министра, после чего парламент приступает к выборам премьера. Избранного премьер-министра утверждает президент. В пятидневный срок премьер представляет своей кабинет, а президент утверждает его в трехдневный срок. В целом формирование новой иерархии власти планируется завершить в мае сего года.