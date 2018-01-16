Анкара, 17 января, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Массированный авиаудар по курдскому ополчению, дислоцированному в городе Африне (провинция Алеппо, Сирия), будет нанесен турецкими вооруженными силами перед тем, как ввести туда войска, пишет газета Haberturk.

U.S. Air Force Боевой вылет

Таким образом, атака на курдов со стороны Турции начнется с бомбардировок и артиллерийских ударов. Предполагаемая продолжительность этой фазы операции — шесть суток.

Уточняется, что Турция планирует авиаудары по 149 целям Отрядов народной самообороны (YPG): стационарные объекты курдского ополчения и расположения транспортных средств.

Цели были определены турецкими и лояльными к Анкаре разведчиками, отслеживающими происходящее в Африне начиная с октября минувшего года. Также местоположение целей определялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Только после этого Турция планирует вводить войска в Африн, причем, как отмечает издание, в этом сирийском городе для разгрома курдского ополчения будет работать турецкий спецназ, включая элитные войска.

Приводятся данные, согласно которым к настоящему моменту силами YPG в девяти регионах Африна уже построены укрепления, рассчитанные на втягивание турецких войск в позиционные бои.

Турция также приготовилась к войне с курдским ополчением на сирийской территории: на границе с Сирией размещено много бронетехники, а также артиллерийские орудия.

Отметим, что, по данным агентства «Анадолу», ВС Турции еще 13 января обстреляли из артиллерии позиции курдского ополчения в Африне.

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14 января во время выступления в провинции Элязыг (Турция) турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать операцию против сирийских курдов. Он напомнил, что Вашингтон обещал вывести YPG с приграничной с Турцией сирийской территории, а вместо этого отправил в Сирию для поддержки YPG 4,9 тыс. грузовиков и почти две тысячи самолетов с оружием.

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Напомним, Африн находится на территории мухафазы Алеппо — пограничной с Турцией провинции. Африн — самая западная часть провинции.

Эта территория является самой населенной провинцией страны, причем ее север захватывает территорию проживания курдов (которая распространяется на Турцию и Ирак) — так называемый Сирийский Курдистан, не признанный Дамаском.

Сирийский Курдистан с июля 2012 года находится под контролем курдского ополчения YPG (боевое крыло сирийской партии «Демократический союз», или PYD).

PYD получает поддержку из Вашингтона, что не устраивает ни Дамаск, ни Анкару, где курдская структура Рабочая партия Курдистана (РПК) считается террористической, поскольку угрожает турецкой территориальной целостности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января 2018 года Абдул Кадер Эффедили, лидер альянса сил вооруженной оппозиции Демократические силы Сирии (SDF) (в него входят отряды народной самообороны YPG и YPJ) заявил о намерении создать на территории страны собственные вооруженные силы.

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14 января представитель так называемой антитеррористической коалиции во главе с США Томас Вил заявил, что она приступила к созданию в Сирии так называемых сил безопасности границы на подконтрольной ей территории.

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