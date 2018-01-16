Богота, 16 января, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Военные Колумбии не исключают, что вертолет МИ-17, потерпевший крушение в провинции Антиокья, могли сбить повстанцы, 16 января сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Крушение вертолёта

Генерал авиации Колумбии Хуан Висенте Трухильо назвал нападение повстанцев в качестве одной из вероятных причин крушения.

«Пока это гипотеза, мы ее проверяем», — уточнил генерал.

По словам генерала Трухильо, не все повстанцы бывшего FARC в департаменте Антиокья сложили оружие, и какая-то из группировок могла совершить нападение на вертолет.

В настоящий момент на месте крушения работают следователи и военные специалисты. Спасательная операция прекращена в связи с обнаружением тел всех пасажиров и членов экипажа.

Напомним, 16 января в департаменте Антиокья в Колумбии потерпел крушение военный вертолет МИ-17 с десятью пассажирами на борту — восемью военными и двумя гражданскими, пилотами воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально военные сообщили о семерых погибших и поиске троих возможных выживших, тела которых не были найдены в вертолете. Позднее была подтверждена гибель еще троих человек.