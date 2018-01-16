Москва, 16 января, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Смертность среди граждан России в 2017 году существенно снизилась во всех возрастных группах населения. Об этом сегодня, 16 января, заявила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова в кулуарах Гайдаровского форума.

Юлия Карнаева ИА REGNUM

По словам Скворцовой, 2017 года был ознаменован тем, что удалось не только снизить общий показатель смертности населения, но и снизить его во всех возрастных группах.

«У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода — на 17%. При этом продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического — 72,6 года. У женщин — 77 лет. Таким образом, у нас реально увеличивается число людей в активно работающем возрасте», — утверждает Скворцова.

Министр отметила, что главной «язвой» российского здравоохранения всегда считалась суперсмертность людей трудоспособного возраста. Но кажется эту тенденцию удалось переломить.

Скворцова уточнила, что такой эффект был достигнут за счет борьбы с вредными привычками, в том числе с табакокурением и излишним потреблением алкоголя, и за счет увеличения людей, занимающихся физкультурой и спортом.

Также министр утверждает, что в 2017 году диспансеризацию прошли 40 млн человек, что позволило повысить раннюю диагностику жизнеугрожающих заболеваний.