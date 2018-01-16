Генсек ООН о Северной Корее: «Надеюсь, войны не будет»
Нью-Йорк, США, 16 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что надеется на «предотвращение войны» на Корейском полуострове, 16 января сообщает агентство Associated Press.
По словам генсека ООН, после переговоров Северной и Южной Кореи «существует окно возможностей» и «важно не упустить эти возможности».
Гуттериш также высоко оценил миссию заместителя генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтмана. По словам Гуттериша, во многом благодаря визиту Фельтмана в Пхеньян удалось достигнуть прогресса в переговорах двух Корей.
В целом Гуттериш надеется, что в ближайшее время удастся «обеспечить серьезный процесс, ведущий к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».
«Есть некоторые сигналы надежды», — заявил генсек ООН журналистам.
Отметим, также 16 января в канадском Ванкувере проходят переговоры союзников США по ситуации на Корейском полуострове. И участники этих переговоров явно не настроены дружелюбно к Северной Корее.
Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Ванкувере госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже призвал оказать «максимальное давление» на Пхеньян, а глава МИД Японии Таро Коно призвал к прекращению межкорейских переговоров.