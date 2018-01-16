Нью-Йорк, США, 16 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что надеется на «предотвращение войны» на Корейском полуострове, 16 января сообщает агентство Associated Press.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

По словам генсека ООН, после переговоров Северной и Южной Кореи «существует окно возможностей» и «важно не упустить эти возможности».

Гуттериш также высоко оценил миссию заместителя генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтмана. По словам Гуттериша, во многом благодаря визиту Фельтмана в Пхеньян удалось достигнуть прогресса в переговорах двух Корей.

В целом Гуттериш надеется, что в ближайшее время удастся «обеспечить серьезный процесс, ведущий к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

«Есть некоторые сигналы надежды», — заявил генсек ООН журналистам.

Отметим, также 16 января в канадском Ванкувере проходят переговоры союзников США по ситуации на Корейском полуострове. И участники этих переговоров явно не настроены дружелюбно к Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Ванкувере госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже призвал оказать «максимальное давление» на Пхеньян, а глава МИД Японии Таро Коно призвал к прекращению межкорейских переговоров.