Ереван, 16 января, 2018, 21:49 — ИА Регнум. У здания посольства России в Армении 16 января прошла акция студентов из Сирии. Они выразил благодарность России за содействие установлению мира в Сирии.

Здание посольства России в Армении

Участники акции подготовили письмо, в котором, в частности, отмечено: «От имени сирийских студентов, которые учатся в Армении, выражаем благодарность президенту, армии, народу Сирии и всем тем, которые встали на защиту сирийского народа, оценив при этом его волю по противостоянию террористическим действиям. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы выразить слова благодарности и президенту России Владимиру Путину, российскому народу, который на протяжении истории имел особые отношения с народом Сирии. Все это время Москва была рядом с Дамаском, как на дипломатическом фронте, так и на поле битвы, ведя борьбу против международного терроризма. Мы благодарим дружественную Российскую Федерацию за продолжительное содействие Сирии. Слава Вам, слава побеждающей Сирии!».

Из здания российского посольства вышел руководитель дипломатической группы, советник Александр Васильев, который принял письмо. Он подчеркнул, что обязательно передаст его высшему руководству России.