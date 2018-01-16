Москва, 16 января, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Центризбирком России рассмотрел последние три заявки кандидатов о выдвижении на пост президента РФ — избирательную кампанию продолжат 17 претендентов, заявил 16 января журналистам заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Он допустил, что теоретически количество претендентов может увеличиться в рамках судебного решения, но заявлений в суд у ЦИК нет.

Последний день подачи документов для самовыдвиженцев — 7 января, для кандидатов от партий — 12 января. Сегодня, 16 января, ЦИК провел заседание, в ходе которого принял решение по трем заявкам кандидатов.

Из трех кандидатов открыть специальный избирательный счет разрешено только руководителю общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирине Волынец.

Ранее, 15 января, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в избирательном бюллетене будет представлено не более 19 фамилий.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост главы государства. Все они, кроме Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ) ведут кампанию по сбору подписей.