Баку, 16 января, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Добыча нефти в Азербайджане в 2017 году составила 38 млн 688 тыс. тонн нефти, сообщает госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 34 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в минувшем году.

В 2017 году в стране было добыто 28 млрд 597 млн кубометров газа, что меньше показателей 2016 г. на 2,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в структуре экспорта Азербайджана за 2017 г. основной объем пришелся на нефть (77,52%), нефтепродукты (2,46%), природный газ (8,64%).