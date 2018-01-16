Ташкент, 16 января, 2018, 21:06 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2017 году реальные совокупные доходы населения составили 186,2 трлн сумов (12,91 трлн рублей), что на 10,3% больше чем годом ранее, сообщает 16 января «Uzbekistan Today» со ссылкой на данные Госкомстата республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

В пересчете на душу населения реальные доходы составили 5,8 млн сумов (40 218 рублей). Самые высокие показатели зафиксированы в Ташкенте — 12,7 млн сумов (88 064 рубля) на человека, Навоийской области — 9,1 млн сумов (63 101 рублреальные доходы граждан) и Бухарской области — 6,7 млн сумов (46 459 рублей).

Общий объем доходов от трудовой деятельности вырос за счет изменения доходов в трудовой деятельности. Доля трудовых доходов в общей структуре составила 68,8%, от трансфера — 24,8%. При этом доходы от переводов в 2017 году выросли на 55,9%.

В 2017 году доходы наемных работников увеличились на 12,8%, а их доля в структуре доходов составляет 34,3%

Доходы граждан от самостоятельной занятости, которые составляют 34,5% в общей структуре доходов, выросли на 14,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане намерены до 1 июля 2018 года разработать нормативный документ, который введет понятие «потребительская корзина» и «прожиточный минимум». Предполагается, что эти меры позволят определить реальные доходы граждан для достойной жизни.