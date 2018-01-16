Никосия, 16 января, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Кипрская компания Quantum Cable заявила о скором начале строительства сверхмощного интернет-кабеля по дну Средиземного моря, 16 января сообщает агентство Associated Press.

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Согласно соглашению, подписание которого состоялось во вторник, 16 января, кабель соединит Израиль и Испанию. Его мощность будет на 40% выше всех линий интернета, в настоящий момент проложенных по дну Средиземного моря.

По расчетам компании, суперкабель будет способен обрабатывать до 60% всего мирового трафика, или около 80 миллионов HD-видеозвонков между Азией и Европой одновременно.

Протяженность кабеля из Израиля в Испанию составит 7700 километров. Расчетная стоимость проекта — 200 миллионов долларов.

В испанском Бильбао интернет-канал будет соединен с аналогичным сверхмощным кабелем, идущим из американского штата Вирджиния.