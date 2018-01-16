Брянск, 16 января, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В 2018 году в Брянской области планируют капитально отремонтировать 270 многоквартирных домов. На эти цели пойдёт более 826 млн рублей. Как сообщила ГТРК «Брянск», работы должны начаться уже 1 марта. В наступившем году в семи домах отремонтируют лифтовое оборудование. Всего будет заменено 17 лифтов.

heikografie Лифт

В многоэтажных домах будет проводиться ремонт фасадов, замена кровель, ремонт инженерных коммуникаций, лифтов и другие работы. К примеру, в 24 домах будут отремонтированы инженерные коммуникации, причем в трех из них трубы будут заменены полностью.

Работы должны начаться раньше, чем обычно. Уже сейчас, по данным руководителя Фонда капитального ремонта Брянской области Виктора Горина, готово почти 95% проектно-сметной документации.

«Из запланированных 270 домов во 120 домам мы уже проводим конкурсы на определение строительно-монтажных организаций», — сказал руководитель организации.

Особое внимание в Фонде капитального ремонта Брянской области уделят замене лифтов. Ранее об этом заявлял директор фонда Виктор Горин.

«Если в 2017 году мы сделали пробный шаг — отремонтировали один лифт, то уже на 2018 год у нас запланирован ремонт в домах с общим количеством 17 лифтов. По лифтам у нас очень напряженная ситуация, было большое количество обращений, и жизнь говорит о том, что лифты нужно ремонтировать более активно и в большем количестве. Поэтому было принято решение правительством Брянской области об установлении дифференцированного размера вноса на капитальный ремонт. Соответственно, был установлен размер взноса 6 рублей 5 копеек с квадратного метра в домах, не оснащенных лифтовым оборудованием, и 6 рублей 50 копеек в домах с лифтами», — отмечал Виктор Горин.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Брянской области хотели отремонтировать 351 дом. По данным на 15 декабря, краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов в Брянской области был выполнен на 94,3%.

Напомним, что с 2014 года в Брянской области отремонтирован 1041 многоквартирный дом на общую сумму в 2,143 млрд рублей. В 2015—2017 годах удалось даже сэкономить на ремонте. Сумма существенная — почти 38,2 млн рублей.

Между тем общественники продолжают сообщать о многочисленных нарушениях. К примеру, в ноябре 2017 года Центр общественного контроля ЖКХ Брянской области рассказал о проблемах жильцов дома №40 на улице Киевская в Брянске. По данным активистов, ремонт кровли здесь начался в апреле 2017 года. За это время квартиры жильцов заливало пять раз. Компания, проводившая ремонт, пообещала возместить ущерб после того, как ремонт будет закончен, а фонд выплатит деньги. Но в октябре в доме был сменен подрядчик, а региональный оператор предлагает жильцам добиваться компенсации через суд.