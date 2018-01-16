Михалков горд тем, что украинская власть считает его угрозой
Москва, 16 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Российский кинорежиссер Никита Михалков, который попал в список людей, «угрожающих национальной безопасности Украины», заявил, что никто из тех, кто попал в этот список, реальной угрозы для украинского народа не представляет. Соответствующее заявление Михалкова распространила его пресс-служба сегодня, 16 января.
Михалков заявил, что горд тем фактом, что нынешние украинские власти считают его угрозой. Что касается реального положения вещей, то ни он сам, ни те люди, что попали в этой список, на самом деле не представляют угрозы для украинского народа, уверен режиссер.
«То, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, — я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока всё встанет на свои места и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством», — сказал Михалков.
«Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство культуры Украины внесло в список лиц, «угрожающих украинской национальной безопасности», Михалкова, певцов Дмитрия Фомина, Василия Вакуленко (Баста) и телеведущего Дмитрия Шепелева.