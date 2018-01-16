Москва, 16 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Российский кинорежиссер Никита Михалков, который попал в список людей, «угрожающих национальной безопасности Украины», заявил, что никто из тех, кто попал в этот список, реальной угрозы для украинского народа не представляет. Соответствующее заявление Михалкова распространила его пресс-служба сегодня, 16 января.

Цитата из к/ф «Жестокий романс». Реж. Эльдар Рязанов. 1984. СССР Потомственный дворянин и владелец судоходной компании

Михалков заявил, что горд тем фактом, что нынешние украинские власти считают его угрозой. Что касается реального положения вещей, то ни он сам, ни те люди, что попали в этой список, на самом деле не представляют угрозы для украинского народа, уверен режиссер.

«То, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, — я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока всё встанет на свои места и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством», — сказал Михалков.

«Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство культуры Украины внесло в список лиц, «угрожающих украинской национальной безопасности», Михалкова, певцов Дмитрия Фомина, Василия Вакуленко (Баста) и телеведущего Дмитрия Шепелева.