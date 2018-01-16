Москва, 16 января, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 16 января продлил срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста для режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу «Седьмой студии».

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Судья Евгения Николаева постановила удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову ещё на три месяца — до 19 апреля 2018 года.

На такой же срок продлено содержание под стражей бывшего генерального продюсера «Седьмой стадии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и домашний арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Напомним, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Ранее сегодня в ходе судебного заседания адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы режиссера, заявил, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева действительно обналичивала указанную сумму, однако эти деньги были потрачены на реализацию проекта «Платформа», а не были украдены.

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