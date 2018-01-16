Москва, 16 января, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Российские авиакомпании в 2017 году перевезли рекордные 105 млн пассажиров. Об этом 16 января сообщил министр транспорта Максим Соколов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если говорить об итогах 2017 года, то российскими авиакомпаниями перевезено чуть более 105 млн человек, это рекордный показатель, и рост — в пределах 18−20% к уровню 2016 года», — сказала глава Минтранса.

Соколов отметил, что практически две трети от этого объёма, 62,5 млн пассажиров, было перевезено на внутренних авиалиниях, при этом показатель вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. На международных направлениях перевозки выросли почти на треть, количество туристов — 42,5 млн человек.

Рекордных показателей, по словам министра, достигли и российские аэропорты, которые обслужили в целом с учётом иностранных авиакомпаний более 180 млн пассажиров.

Глава Минтранса также отчитался об авиаперевозках в период новогодних выходных.

«Хотел бы отметить, что по итогам прошедших праздников ни один из аэропортов не прекращал свою работу даже в сложных погодных условиях. Небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было», — подчеркнул Соколов.

По его словам, за период с 26 декабря по 8 января крупными российскими аэропортами было обслужено около 4,5 млн пассажиров, что на 12% больше, что в аналогичным новогодний период 2017 года. Всего в праздники из России было выполнено около 700 чартерных рейсов, что на 30% больше, чем годом ранее.

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