Москва, 16 января, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации договорились о постоянном взаимодействии при разработке и обсуждении законопроектов, которые касаются большинства субъектов РФ и интересов жителей страны, на партийной площадке «Единой России». Об этом сегодня, 16 января, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам первого заседания согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки животных.

Флаг партии «Единая Россия»

Исаев подчеркнул, что партийцы обсудили пути дальнейшей работы над резонансным законопроектом, который вызвал споры как в Государственной думе, так и в Совете Федерации, а также наметили пути дальнейшей работы по выработке согласованного решения в интересах общества, защиты людей и обеспечения гуманного отношения к животным.

«Мы договорились о том, что такие сложные законопроекты, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, в обязательном порядке теперь будут обсуждаться на партийной площадке», — пояснил парламентарий.

Исаев подчеркнул, что такой партийный диалог станет постоянным, а сам парламентарий будет курировать эту работу со стороны Госдумы.

«Со стороны Совета Федерации за постоянное взаимодействие парламентариев будет отвечать (председатель комитета СФ по социальной политике) Валерий Рязанский», — уточнил он.

По словам Рязанского, дополнительная координации членов партии при обсуждении резонансных законодательных инициатив поможет более эффективно выстраивать диалог между депутатами Госдумы, сенаторами и региональными парламентариями.

«К сожалению, возникшая тема (прим. — запрет контактной притравки) была избыточно эмоциональна. И здесь совершенно правильное прозвучало предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, чтобы резонансные вопросы, которые касаются большого количества субъектов РФ, большого интереса жителей, проходили дополнительное обсуждение внутри партии, с тем, чтобы потом представители партии во власти уже эту позицию отстаивали на всех уровнях. А самое главное, чтобы это проходило в условиях открытости, дискуссионности и уважения к мнению оппонентов», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также указал на важность внутрипарламентского диалога.

«Такой диалог на площадке партии «Единая Россия» позволяет услышать аргументы коллег. И многие из этих аргументов были озвучены сегодня впервые в рамках совещания. Многие аргументы были услышаны, и мы будем работать с этими аргументами в рамках внутрипарламентской согласительной комиссии Совета Федерации и Государственной думы», — отметил он.

По словам председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, по итогам работы парламентарии должны прийти к согласию и выработать согласованный текст документа, который бы удовлетворил все стороны дискуссии.

«Мы приняли постановление, в связи с которым согласительная комиссия работает до 10 февраля. Надеюсь, к этому времени мы завершим работу и придем к согласию. Я считаю, что оттягивать нельзя. Это очень важный закон, который обсуждается в обществе, и его принятия ожидают и зоозащитники, и охотники, и собаководы», — подчеркнул депутат.

Депутат подчеркнул, что члены комиссии договорились о том, что к следующему заседанию будут проведены как минимум два мероприятия с приглашением экспертов в части подготовки ловчих птиц и в части подготовки норных собак.

«Мы согласились с тем, чтобы в любом случае и Государственная дума, и Совет Федерации выступает за прекращение жестокого обращения с животными, когда стесненное в движениях животного подвергается издевательству со стороны собак. Но мы должны говорить и о сохранении традиции и развитии российской охоты. Мы сделали конструктивный шаг навстречу друг другу с точки зрения прояснения сути позиции и Совета Федерации и Государственной думы. И, как показало совещание, у нас не так уж много противоречий, как казалось сначала», — заключил Николаев.

Напомним, что закон о запрете контактной притравки собаками животных был принят Государственной думой 21 декабря, однако впоследствии документ отклонен Советом Федерации.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что все потенциально резонансные инициативы законодателей должны проходить предварительное обсуждение на партийной площадке.

«Убежден, что подобные, потенциально резонансные инициативы прежде чем стать предметом общественного обсуждения, а уж тем более законодательной инициативой, должны предварительно обсуждаться на партийной площадке. Тем более, что комиссии и проекты, существующие в рамках президиума генсовета партии, предоставляют много таких возможностей», — отметил он.