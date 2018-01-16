Астана, 16 января, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В Казахстане предложили уйти от динамического учета численности людей зависимых от алкоголя и наркотиков, а также людей с психическими расстройствами из-за их стигматизации, сообщает 16 января КазТАГ со ссылкой на заместителя генерального директора научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) Бахытжана Нуралиева.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

По мнению врача, система учета данной категории граждан была создана в СССР и является это хорошим инструментом. Однако Нуралиев недоволен тем, что это ведет к стигме в отношении пациентов.

Он добавил, что исключить такое явление может анонимный учет, при котором данные о 80% пациентов будут находиться в базе данных для служебного пользования.

По словам Нуралиева, за последние 10 лет раскрываемость психически больных людей и наркоманов снизилась в 2,5 раза. Подобная ситуация, по мнению врача, связана со слабой обращаемостью граждан.

Для выхода из сложившейся ситуации врач предложил децентрализовать службу психологической помощи Казахстана.

«Пациенту не придется обращаться в существующие сегодня центры, опутанные колючей проволокой, это позволит снизить стигматизацию», — сказал Нуралиев.

Отметим, под стигмой понимается якобы нарушение прав граждан, которые чем-либо выделяются в обществе. В некоторых случаях практика защиты особой категории граждан от стигмы разрушает общественные нормы.

21 декабря 2017 года в общественной палате России прошел круглый стол на тему «STOPSTIGMA: #ВремяМеняться, время говорить об этом». В ходе обсуждения участники мероприятия предложили отменить понятия нормы и патологии, потому что именно они приводят к стигматизации.

«Деление норма и не норма — это конструкция, которую надо деконструировать», — считает сотрудник социолингвистики Института лингвистики РГГУ Ирина Фуфаева.

Участники круглого стола почти единогласно призвали отказаться от понятия «психически больной» и заменить его на «человек с определенными проявлениями».

Эксперты отмечают, что после подобных диалогов о борьбе со стигмой начинают разрушаться классические методы лечения психически больных людей.