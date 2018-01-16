Астана, 16 января, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Для формализации занятости 1,44 млн человек в Казахстане необходимо вносить законодательные изменения, и 1,55 млн непродуктивно самозанятых, часть из которых находится без работы, необходимо вовлечь в продуктивную занятость. Об это рассказала 16 января министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова на заседании правительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Молдахмет Кенбаев. На предгорье (фрагмент). 1967

По словам министра, в 2017 году мерами занятости было охвачено 527 тыс. человек, в том числе 136 тыс. — непродуктивно самозанятых.

Для вовлечения безработных и непродуктивно самозанятых разработан комплекс мер, включающий в себя цифровизацию сферы занятости. Для поддержки продуктивно занятых граждан в регионах Казахстана также будут приняты меры, в том числе формализация самозанятых и содействие занятости.

В 2018 году определены 743 тыс. рабочих мест с потенциальным трудоустройством, в том числе 220 тыс. — это новые рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, обсуждая проблему занятости населения, сказал, что президент республики Нурсултан Назарбаев в своем ежегодно послании сделал последнее предупреждение правительству и региональным властям.