Анкара, 16 января, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Для обсуждения ситуации в Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен звонить президенту США Дональду Трампу первым, заявил 16 января журналистам турецкий лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Я и не думаю сам звонить ему, чтобы обсуждать эту тему», — цитирует Эрдогана телеканал Haber Turk.

Президент напомнил, что во время последних контактов сам Трамп не проявил желания поддерживать контакт, поэтому стремление возобновить этот контакт может быть тщетным.

Напротив, турецкий лидер высказал намерение выстраивать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорили с ним (с Путиным) два или три дня назад, и поддержание контакта будет продолжено», — пояснил Эрдоган.

Напомним, телефонный лидеров России и Турции состоялся 11 января. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и атаку беспилотников на базу «Хмеймим» со стороны Идлиба, контролируемого турками.

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После этого Эрдоган выступил против намерения американского командования западной коалиции создать в Сирии «сил безопасности границ», указав, что тем самым будут развязаны руки террористической группировки YPG, против которой выступает Турция.