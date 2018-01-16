Санкт-Петербург, 16 января, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» с электродепо «Южное» — введут в эксплуатацию до 27 мая 2018 года. Об этом сообщил 16 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин после выездного совещания на стройплощадке метрополитена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петербургский метрополитен Строительство Фрунзенского радиуса

Однако есть вероятность того, что первое время этот участок будет исключительно техническим. Дело в том, что депо «Южное» необходимо для ремонта составов Невско-Василеостровской линии, обслуживающих новые станции «Новокрестовская» и «Беговая» на третьей линии. Их планируют открыть уже весной, так как они нужны для обеспечения матчей Чемпионата мира по футболу. В итоге может получиться так, что пассажиры не смогут пользоваться продолжением Фрунзенского радиуса вплоть до конца 2018 года.

Впрочем, как отметил Албин, по контракту эти станции и предполагалось сдать в декабре, депо же обещают сделать на полгода раньше.

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Новый участок Фрунзенско-Приморской линии включает в себя перегонный тоннель общей протяженностью 5 км (из них 3,79 км — двухпутный тоннель). Его с нетерпением ждут во Фрунзенском районе, так как с его вводом улучшится транспортная доступность юго-запада Петербурга.

«Новые станции значительно разгрузят также Московско-Петроградскую линию. Суточный объем пассажирских перевозок на первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров», — заметил Игорь Албин.

Добавим, все станции строящегося участка относятся к разным типам. «Проспект Славы» — это станция пилонного типа глубокого заложения с двумя эскалаторными тоннелями, «Дунайский проспект» — станция мелкого заложения с боковым расположением платформ, станция «Шушары» будет наземной. Стоимость работ на строительство Фрунзенского радиуса, без депо, по государственному контракту составляет 25,913 млрд рублей. На сегодня генеральный подрядчик «Метрострой» уже выполнил работы на сумму 24,667 млрд рублей, то есть 95,2% от стоимости контракта.

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До того, как станции Фрунзенского радиуса откроют для пассажиров, там необходимо завершить отделочные работы в вестибюлях и в пешеходных переходах, смонтировать инженерные системы, эскалаторы, траволаторы, лифты, вынести городские инженерные сети и перенести трамвайные пути по постоянной схеме, а также выполнить благоустройство территории. В тоннелях необходимо завершить путевые работы — уложить путевой бетон и смонтировать контактный рельс.