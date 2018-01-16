Москва, 16 января, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены актом вандализма в отношении флага РФ в Киеве и требуют от украинских властей и их западных кураторов принять меры для выявления и наказания виновных, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Массовая потасовка между участниками акции протеста движения «Освобождение», выступающего за принятие закона о так называемой реинтеграции Добнасса, и представителями силовых органов произошла возле здания верховной рады Украины. Митингующие сожгли российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в украинский парламент.

«Массовые столкновения в Киеве, в результате которых националисты сожгли флаг Российской Федерации, вызывают негодование надругательством над государственным символом нашей страны», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В России и других цивилизованных странах подобные действия классифицируются как преступление, за которое следует уголовное наказание, указал парламентарий.

При этом, по мнению депутата, «ожидать от руководства Киева действенных мер по задержанию негодяев, посмевших сжечь наш государственный символ, вряд ли стоит».

В Госдуме считают, что президентское кресло уже давно шатается под Петром Порошенко, кроме того, с каждым днем его всё усерднее расшатывают националистические силы, «проплаченные и нацеленные на захват власти на Украине».

«Главная цель «оппонентов» нынешнего режима — сменить одного марионеточного политика в кресле президента Украины на другого, подходящего для очередных деструктивных задач западных кукловодов», — полагает Железняк.