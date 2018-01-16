Казань, 16 января, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Повышение платы за детсад в Татарии с 1 января 2018 года уже несколько дней является одной из бурно обсуждаемых родителями тем в соцсетях. Жители республики возмущены тем, что и так одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе плата была снова поднята, когда как в Рязани уже подготовленное постановление о повышении цены услуги, наоборот, отменили. Официальное разъяснение минобрнауки РТ о причинах роста родительских расходов только подогрело страсти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

За два дня до новогодних каникул было обнародовано постановление, которым повышалась родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в дошкольном образовательном учреждении. Суммы колебались в зависимости от муниципального образования, режима работы детсада, возраста ребёнка, количества детей в семье. Если ориентироваться на документ, то плата в 2018 году составляет от 272 до 4 937 рублей в месяц против 262—4 747 рублей в 2017 году.

Читайте также: В Татарии подняли плату за детсад и не хотят слышать родителей

Первые квитанции с новыми ценами родители получили после новогодних каникул, тогда же подоспело и официальное разъяснение министерства образования и науки РТ.

В нём говорилось, что плата выросла на 4%, и повышение «связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе это рост цен на продукты питания, рост заработной платы персонала детских садов». Тут следует напомнить, что, по майским указам, региональные власти должны в 2018 году довести зарплаты бюджетников, куда входят и работники детсадов, до уровня средней по региону. Для сравнения, по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата по Татарии составляет 31 563,7 рубля. При этом средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений на осень 2017 года составляла 26 438 рублей. Более свежих данных органы статистики пока не обнародовали.

Повышение оплаты труда нянь и воспитателей — само по себе дело хорошее, так как работать за мизерную зарплату в детсаду желающих достаточно мало, но ни в каких указах не идёт речи о том, что делать это нужно за счёт зарплаты родителей.

Читайте также: «Поддержание текущего уровня потребления»: реальная ситуация в Татарии

Министерство в своём письме привело пример платежей: «В общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребёнка от 3 до 7 лет родительская плата составляет 3117 рублей. С 1 января она увеличилась на 120 рублей по сравнению с прошлым годом».

После данного разъяснения ведомства обсуждение, первая волна которого «прошла» в декабре 2017 года, вспыхнуло с новой силой. Основное, что пытались донести родители до чиновников, что в реальности родительская плата выросла гораздо больше, чем озвучивают в министерстве.

«Не знаю о каких 120 рублях идёт речь, у нас плата поднялась на 900 рублей», «У нас на 500 руб. плата поднялась», «платим за госдетсад по 7500 за каждого, в месяц 15 за двоих, не знаю о каких 3117 руб в месяц тут говорят некоторые», «друг тоже жаловался на дороговизну обычного садика и называл цифру отличную от 3 тыс. руб», «за третьего около двух плачу в месяц», «а так всегда делают: говорят, что поднимают на 4 процента, а предполагают 40 процентов», — возмущались родители (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Инфляция 4%, а плата за детсад поднялась на 20%, какая-то несостыковочка у вас, господа чиновники! Последний платёж за декабрь был 3000 руб., за январь будет 3600 руб., о каких 4% они говорят», — привёл конкретику один из жителей республики.

«Ну вот товарищи, началось! Бюджетникам же подняли зарплату на 4%, вот и плата за детсад на столько же заявлена!» — пишет Дмитрий.

А пользователь с ником «Горожанин» с сарказмом поздравляет родителей с новым годом: «Ну что ж, с Новым годом, уважаемые родители. Отстегнуть не желаете ли? Тогда очередной бумажкой заставим».

Делясь своими расходами и протестуя против роста стоимости детсадов, вспомнили родители и о том, что платить приходится за полный месяц, даже если ребёнок пропустил его треть по уважительной причине, например, болезни.

«Болеем 3 недели, платим за полное месячное пребывание», «у нас же нет никакого перерасчёта (только за питание), так решило правительство на региональном уровне», — негодуют мамы дошколят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев выступал с инициативой — в случае пропуска детсада по уважительной причине производить полный перерасчёт за пропущенные ребёнком дни. Власти, в числе которых кабинет министров РТ и глава региона Рустам Минниханов, дали отрицательный отзыв на инициативу, указав, что это приведёт к дополнительным расходам для бюджета.

В Татарии на 2016/2017 учебный год численность воспитанников образовательных учреждений дошкольного возраста составила порядка 217,3 тыс.человек.

Читайте также: Законопроект о дошколятах Татарии отклонили, чтобы избежать допрасходов

Примечательно, в Рязани, чтобы не нагружать семейные бюджеты родителей, наоборот, отменили уже принятое постановление, которое должно было повысить стоимость пребывания детей в детсадах.

По информации казанских СМИ, в Приволжском федеральном округе именно в Татарии одна из самых высоких родительских плат за детсад.

«К примеру, в Нижнем Новгороде в месяц родители платят 2868 рублей, в Уфе — 2700, в Оренбурге — 1271. В Ульяновске плата за день составляет 120 рублей, в Кирове — 119 рублей, в Самаре — 150 рублей. Выше, чем в Татарстане, оплата детсада только в Саратове — 3500 рублей в месяц», — пишет издание «Реальное время».

А в вопросе перерасчёта регион остался вовсе единственным, где пропуски по уважительной причине не учитываются. В республике возможно снизить расходы при болезни ребёнка, отпуске родителей или же поездке в санаторий только на небольшую сумму — за питание в пропущенные дни, когда как у регионов-соседей это делается за полный день.

Следует отдать должное, в Татарии предусмотрены компенсационные выплаты для родителей. За первого ребёнка можно получить 20% от стоимости, за второго — 50%, за последующих — 70%. Но компенсация, положенная всем родителям, происходит «от средней родительской платы», которую сами родители называют далёкой от реальных расходов. Есть ещё муниципальная компенсация, зависящая от дохода семьи.

«Так, семья, доход которой меньше 10 000 руб. на одного члена семьи, на первого ребёнка от 3 до 7 лет, который посещает общеразвивающий 10,5 часовой детский сад, будет получать возврат в размере 314,4 рублей в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и дополнительную республиканскую компенсацию в размере 932,4 рубля. Итого, заплатив 3117 рублей, родитель получит компенсацию в размере 1246,8 рублей. Фактический расход семьи на оплату детского сада составит 1870,2 рублей», — пишет в своих разъяснениях минобрнауки РТ.

Но, судя по тому, что из года в год при повышении платы за детсад родители недовольны и активно это недовольство выражают, имеющиеся компенсации не особо влияют на тяжесть этого бремени в семейном кошельке. Властям региона пора задуматься.