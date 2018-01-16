Южно-Сахалинск, 16 января, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области своим постановлением от 11 января 2018 года, из 7 площадок для проведения митингов и пикетов в островной столице оставило всего одну. Решение властей вызвало вполне ожидаемое непонимание и возмущение общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Пикет в Южно-Сахалинске

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Теперь жители Южно-Сахалинска имеют право выражать протест только на одной площадке: у дома культуры «Родина».

Вопросы, которые сегодня задают сахалинцы в социальных сетях: «По какому праву?» и «Зачем?».

"Мы считаем, что власть таким образом пытается ограничить право людей на выражение своего мнения по тем или иным вопросам, а также препятствует открытому обмену мнениями по поводу кандидатов на должность президента РФ. Если говорить о протестах, то тогда совсем непонятно: зачем загонять протесты на кухни? Что это решает? История учит, что это ничего не решает и создаёт еще больше проблем. Но власти этого не понимают», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Что так напугало сахалинскую власть? Давайте вспомним, против чего протестовал Сахалин в 2017 году?

Например, в мае 2017 года на пикет выходили небогатые женщины. Поводом послужила попытка отмены выплат на полноценное питание беременным женщинам и детям до трех лет. Женщины вышли на пикет под лозунгом «Хочу рожать, а не думу содержать». Власти хотели сэкономить 200 млн рублей. Но выплаты в итоге вернули. Можно ли сказать, что на Сахалине мало уделяется внимания социальной политике, можно ли назвать бюджет островного региона не социальным? Точно нет. Он, уж скорее, сверх-социальный. Из 487 с небольшим тысяч жителей Сахалина и Курил более 188 тысяч охвачены социальной помощью различного толка. Тогда почему люди вышли на пикеты? Почему между обществом и властью лежит такая пропасть, что для решения своих насущных проблем люди выходят на улицы?

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Летом 2017 года сахалинцы вышли на митинг под лозунгом «За рыбу, за реки, за будущее Сахалина!». И опять — какая же тут политика? Никакой. Люди, чья жизнь неразрывно связана с морем, были не на шутку встревожены провальной путиной, отсутствием рыбы, РУЗами (рыбоучетными заграждениями) на нерестовых реках, которые, по мнению экологов, уничтожают не то что сегодняшнюю рыбу, а вообще надежду на будущие поколения лососей. Были ли приняты меры? Были — и на региональном, и на федеральном уровне. И пусть это вызывает споры, но вопросы решаются. И опять вопрос: почему сахалинцы и власть обсуждали эти, жизненно-важные для региона вопросы, отдельно друг от друга: народ на площади, а власть в своих кабинетах, спуская «в народ» релизы по материалам совещаний?

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Протестные настроения вызвало перераспределение нефтегазовых доходов Сахалина, что было ожидаемо. И никто не скрывал, что ситуация сложная и болезненная. Но причина протестов в том, что жителей островного региона просто поставили перед фактом: никто с ними ничего не обсуждал. Информацию о готовящемся перераспределении доходов, которые Сахалин ждал долгие годы, люди узнали из СМИ. Опять всё то же: людям не нравится, когда с ними не считаются. Что в этом непонятного? Но власть понимать не хочет и считает, что может обойтись запретами. Запрещать что либо всегда легко. Но правильно ли это и к чему это может привести?

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«Знаете, есть старая русская пословица: «Заставь, ну, вы помните, кого, богу молиться, он и лоб расшибёт». Вот эти все запреты площадок для проведения пикетов и митингов — как раз по этой поговорке. Я бы, будь моя воля, вместо 7 площадок сделал 100. И пусть люди ходят хоть каждый день. И власть пусть выходит на эти площадки разговаривает с народом. Порой кажется, что некоторые представители региональных властей из желания угадать и угодить переходят всякие границы простого разумного поведения. Зачем будоражить людей? Зачем загонять протест непонятно куда, на кухни, в подворотни, зачем все это нужно? Вот вам последний случай, в Кургане, если помните, представители штаба Владимира Путина приняли решение отменить результаты сбора подписей в пользу кандидата. Сами приняли такое решение. Причина, опять же, в неистребимом желании местных властей «угадать и угодить» — подписи собирали на оборонном предприятии, в рабочее время. Ну, и что? Угодили? Сахалинским властям советую перечитать труды Владимира Ленина. Там очень хорошо рассказано, как сделать революцию. Порой оторопь берет от «стараний» некоторых региональных лидеров. Действуют строго по другой уже поговорке: «Хотели как лучше, а получилось как обычно». Ведь десятки раз уже сказано: не нужно доводить ситуацию в регионах до конфликтов, ситуация и без того очень непростая, в стране, в мире. Но понимают это не везде, к сожалению», — убежден политолог, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения ТОГУ Илдус Ярулин.

Чем недовольны, а порой и возмущены жители Сахалина и Курил сегодня? Стремительным ростом цен на топливо, а порой и просто его отсутствием на местных АЗС. Низкими зарплатами, отсутствием достойной работы, снижением уровня жизни.

Вот, например, из последнего: возмущение островитян вызвало странное назначение в Областной больнице. Там, при нехватки врачей, персонала, скандальной фотосессии медсестры на фоне пациентов реанимации назначен… пресс-секретарь.

Реакция сахалинских социальных сетей не заставила себя ждать:

«В связи с предстоящими выборами президента нужно обеспечить рабочими местами массу людей, которые будут заниматься агитацией. Одним из таких мест стала Областная клиническая больница, где вместо врачей, которых не хватает, трудоустроили пресс-секретаря. Может, в этой больнице у всех врачей и санитаров хорошие зарплаты уже? Да вроде бы нет. Зато не так давно эта самая больница обделалась на всю страну с фотографиями медсестры на фоне больных в реанимации. Врачи обратились в минздрав с просьбой убрать пресс-секретаря, а вместо него ввести должность еще одного врача, либо зарплату пресс-секретаря направить в фонд оплаты труда. Но минздрав показал кукиш: пресс-секретарь нужнее», — сообщил один из сахалинских телеграм-каналов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители единственного островного региона России выражали протесты по сугубо житейским вопросам, связанным с рыбалкой, пособиями для детей и беременных, бюджетом региона.

Закрытие площадок, на которых разрешено проведение мирных акций, коснулось не только Сахалина. Власти Новосибирска закрыли для митингов и пикетов 60% города. У многих политиков и экспертов это вызвало возмущение.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина считает подобные запреты нарушением Конституции РФ:

«Когда власть так изгаляется над правами человека, она сама подталкивает людей к нарушениям и несанкционированным акциям. Люди будут выходить на мирные акции, а полиция будет их задерживать. Отчуждение между гражданами и властью будет расти, легитимность власти рушиться, а вот дальше — либо полная пассивность, либо, наоборот, жесткая активность. И никакого сотрудничества», — считает Каверзина.